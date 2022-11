PRF apreende mais de meio milhão de reais em dinheiro vivo na BR-290

Agentes da PRF encontraram U$ 120 mil dólares escondidos em fundo falso (foto: PRF/Divulgação) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu U$ 120 mil dólares - o equivalente a cerca de R$ 500 mil - na tarde desta segunda-feira (7/11) na BR-290, altura do município de Eldorado do Sul (RS).

Na caçamba do automóvel, os agentes encontraram um armário com fundo falso, onde os U$ 120 mil dólares estavam escondidos.

De acordo com a PRF, os ocupantes do veículo, ambos com 52 anos, não conseguiram explicar a origem da quantia. Eles têm passagens por receptação, ameaça, furto e arrombamento.





O motorista chegou a ser condenado por lavagem de dinheiro e disse aos agentes que trabalha com serviços rurais.



A dupla foi conduzida para a polícia judiciária federal da capital gaúcha e será investigada por crime financeiro, informou a PRF.



Os dólares e o veículo foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça.