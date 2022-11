Queda de avião da FAB em SC: saiba quem são as vítimas do acidente

Sergio Branquinho Junior e Rodrigo Alves da Silva (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um cadete de 22 anos e um capitão são as vítimas do acidente com um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). A aeronave foi encontrada neste sábado (5), na região de Canelinha (SC).Os dois tripulantes militares faziam um voo de treinamento com destino a Florianópolis (SC). Sergio Branquinho Junior tinha 22 anos e morava em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele estava com o capitão Rodrigo Alves, que era natural de Japeri, no Rio de Janeiro.Por volta das 12h deste sábado, a aeronave foi encontrada na região da cidade de Canelinha (SC). Até o início da manhã, as buscas estavam sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, depois a FAB assumiu o trabalho.Nas redes sociais, Junior foi descrito como uma pessoa "inteligente, dedicada, divertida" e que levou muito orgulho para família."Sua missão se completou antes do que qualquer um de nós imaginava. Estamos muito muito muito orgulhosos dele", escreveu a irmã mais nova. Junior estava no quarto ano da AFA (Academia da Força Aérea).A prefeitura de Ribeirão Preto, onde seu pai trabalha, lamentou a morte do jovem. "Com profundo pesar que recebemos hoje a notícia do falecimento do filho do engenheiro Sérgio Branquinho", disse.Natural de Japeri, Alves morava em Florianópolis com sua esposa. A cidade seria o destino final do voo em que ele fazia com o cadete.A prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, lamentou a morte do capitão e reforçou que ele era um "grande orgulho para sua família e amigos".Até o início da noite deste sábado não havia informações sobre horário ou local do velório das vítimas.O avião, que Junior e Alves estavam, perdeu sinal de comunicação na tarde de ontem enquanto sobrevoava o estado de Santa Catarina.A aeronave havia partido de Pirassununga, no interior de São Paulo. Inicialmente, a Polícia Militar responsável pela região disse que o avião sumiu do radar em uma coordenada nas proximidades da Cachoeira do Amâncio, entre os municípios de Tijucas (SC) e Canelinha, no litoral catarinense.Após a localização dos corpos e do avião, a FAB informou que irá investigar as causas do acidente.