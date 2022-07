Vídeo: avião da FAB intercepta aeronave que levava drogas em SP

663 quilos de cocaína foram apreendidos em aeronave (foto: Reprodução/Forças Aérea Brasilera)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptando uma aeronave que foi apreendida com mais de 600 quilos de cocaína.



De acordo com a FAB, o avião de pequeno porte entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. O vídeo foi gravado no início da tarde desse domingo (3/7). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptando uma aeronave que foi apreendida com mais de 600 quilos de cocaína.De acordo com a FAB, o avião de pequeno porte entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. O vídeo foi gravado no início da tarde desse domingo (3/7).



aérea A-29 Super Tucano.



Os comandantes da FAB ordenaram a mudança de rota e a aterrissagem obrigatória, mas o condutor do avião não obedecia às ordens. Assim, foram realizados os procedimentos de tiro de detenção.



No vídeo, o homem que filmou o momento ficou impressionado com os tiros disparados. "Dando tiro doido! Dois avião. Aquele lá tá sendo perseguido e a bala comeu. (SIC)". As imagens registradas na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul mostram o avião carregado com as drogas voando enquanto é perseguido por duas aeronaves de defesaaérea A-29 Super Tucano.Segundo as informações das Forças Armadas, os pilotos de defesa tentaram interrogar os ocupantes da aeronave, mas não obtiveram resposta. Com isso, o avião foi classificado como suspeito.Os comandantes da FAB ordenaram a mudança de rota e a aterrissagem obrigatória, mas o condutor do avião não obedecia às ordens. Assim, foram realizados os procedimentos de tiro de detenção.No vídeo, o homem que filmou o momento ficou impressionado com os tiros disparados. "Dando tiro doido! Dois avião. Aquele lá tá sendo perseguido e a bala comeu. (SIC)".

Avião entrou em território brasileiro, pela divisa do Mato Grosso do Sul, sem permissão (foto: Reprodução/Polícia Federal)



Pouso forçado



Após o tiro de detenção, a aeronave fez um pouso forçado entre as cidades de Jales e Pontalinda, no estado de São Paulo.



Duas pessoas fugiram para uma mata antes da chegada dos policiais. De acordo com a Polícia Federal, buscas estão sendo realizadas na região.





Ainda segundo a corporação, foram apreendidos na operação 663 quilos de cocaína. Um caminhão transportou o avião até o aeroporto municipal de Jales.



