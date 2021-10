Preso taxista que traficava drogas em área chique do DF

Um taxista, 38 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na noite desta terça-feira (5/10), acusado de traficar drogas na região do Lago Sul. O homem, que mora em um triplex em Ceilândia, aproveitava o horário de intervalo entre uma corrida e outra para vender os entorpecentes.

As investigações, coordenadas pelos policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), constataram que o taxista abastecia a cidade com o fornecimento de drogas. De acordo com a apuração policial, o acusado fazia corridas como taxista e, sempre no início da tarde e da noite, aproveitava para comercializar as substâncias ilícitas.