Aos 80 anos, Alexandre Garcia não se vacinou e defende 'tratamento precoce'

Alexandre Garcia admitiu que excluiu cerca de 70 vídeos de seu canal no YouTube por usar o termo 'tratamento precoce' (foto: Reprodução/ YouTube) O jornalista Alexandre Garcia, de 80 anos, admitiu não ter se vacinado contra COVID-19. A declaração foi feita durante o programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan/Panflix, nesta terça-feira (5/10).









O jornalista voltou a defender o "tratamento precoce" e admitiu que acatou a orientação da filha e excluiu cerca de 70 vídeos de seu canal no YouTube por usar o termo. Segundo ele, a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra a pandemia foi mais eficiente do que as medidas tomadas na Europa.