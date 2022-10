Vídeo: momento do acidente com avião no Aeroporto de Congonhas

Ronayre Nunes – Correio Braziliense

O acidente que gerou um verdadeiro caos no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, neste domingo (10/10) foi capturado em câmeras. O vídeo do exato momento em que a aeronave de modelo Learjet 75 toca o chão e sai se arrastando foi postado nesta segunda-feira (10/10) pelo canal Clima ao Vivo.

Nas imagens, é possível observar o avião de pequeno porte tocando o chão seguido por uma cortina de fumaça. Em seguida, a aeronave atravessou a pista pela esquerda e se arrastou pelo gramado. O acidente foi causado após um dos pneus da aeronave ter estourado.

Caos no aeroporto

Após a aterrissagem, por volta das 13h30, o jatinho ficou parado na pista, próximo ao barranco, o que provocou o atraso. Enquanto as equipes técnicas faziam a perícia para coletar detalhes sobre o ocorrido, a aeronave continuou na pista durante os períodos da tarde e à noite, por volta das 20h. Esse procedimento bloqueou o pouso e decolagem de aviões comerciais no aeroporto. Foi liberada, apenas, a pista auxiliar de Congonhas para comportar voos executivos.

Até o meio da tarde de domingo foram registrados, entre chegadas e partidas no Aeroporto de Congonhas, 16 cancelamentos e 54 atrasos de voos, por causa do incidente. De acordo com a Infraero, às 16h50 de domingo, 15 voos foram alternados para outros aeroportos. Durante quase todo o domingo, a situação no saguão do aeroporto de Congonhas foi de caos.

Investigação do incidente

As causas e os detalhes do incidente com o Learjet 75 começaram a ser investigados pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realizam a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação", diz nota do órgão.

De acordo com o Cenipa, o objetivo das investigações é prevenir que novos acidentes ou incidentes - quando não há feridos - como o de domingo aconteçam. Segundo o órgão, a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, "dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

Aeronave atravessou a pista pela esquerda e se arrastou pelo gramado (foto: Reprodução/YouTube/Clima Tempo)