Avião que interditou Aeroporto de Congonhas pertence a empresa de BH

Por Clara Mariz*

Cinco pessoas estavam na aeronave no momento do incidente , mas ninguém ficou ferido (foto: Redes Sociais / Reprodução)



avião de pequeno porte que se envolveu em um incidente no Aeroporto de Congonhas , na Zona Sul de São Paulo, no início da tarde desse domingo (9/10), pertence a uma empresa de concreto de Belo Horizonte. Com sede no Bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha, a Supermix Concreto, se identifica como fornecedora de concreto, com mais de 120 filiais.





Por volta das 13h30 de ontem, os pneus do Learjet 75, prefixo PP-MIX, estouraram. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), por pouco a aeronave não saiu da pista de pouso do aeroporto, que fica em área urbana da capital paulista. O veículo parou no fim da pista, rente a um barranco.





Depois do incidente, a pista auxiliar ficou liberada para a aviação executiva, enquanto a pista principal foi interditada para a retirada da aeronave. Isso provocou um efeito cascata no tráfego aéreo, com vários voos sendo cancelados.





Segundo a Infraero, a aeronave transportava dois tripulantes e três passageiros, mas ninguém se feriu. A reportagem entrou em contato com a Supermix Concretos e aguarda posicionamento.





(*) Com informações de Folhapress