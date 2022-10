Incidente em Congonhas provoca atrasos de mais de 7h no aeroporto de BH

Passageiros tiveram que voltar a área de embarque após remarcação de voos (foto: Arquivo Pessoal)



Por Clara Mariz









LEIA MAIS 10:07 - 18/08/2022 Três aeroportos em Minas serão leiloados pela ANAC nesta quinta-feira (18)

O incidente que fechou o Aeroporto de Congonhas no início da tarde deste domingo (9/10) já causa transtornos que extrapolam o terminal paulista. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, passageiros com voo marcado para São Paulo relatam espera de mais de sete horas pelo embarque.O administrador João Carlos Viotti, de 55 anos, é um dos afetados pelo atraso. Ele contou ao Estado de Minas que pretendia embarcar no voo 1347, com partida marcada para às 14h55. Segundo Viotti, ele os demais passageiros chegaram a se acomodar na aeronave, mas, depois de uma hora de espera, foram informados de que a decolagem teria que ser remarcada.

Passageiros aguardam reembarque há 7h (foto: Arquivo Pessoal )





"Nós estamos aqui desde então. E não é só da minha companhia aérea. Todos os voos para São Paulo estão sendo remarcados ou cancelados. Eles disseram que o reembarque seria às 21h, mas já são 21h55 e até agora nada", queixa-se o administrador.





Imagens enviadas por Viotti mostram a área de embarque do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com grande volume de pessoas. Ele diz que, com a falta de previsão para a partida, muitas pessoas acabaram desistindo de viajar e voltaram para a casa.



“Mais cedo aqui estava lotado. Agora está mais vazio, mas continua cheio. Muitas pessoas cansaram e foram embora. Já os voos da noite foram cancelados”, conta o administrador.

Procurada, a assessoria de imprensa da BHAirport, empresa que administra aeroporto, afirmou que, desde o incidente no Aeroporto de Congonhas, seis voos foram cancelados na capital mineira - três de chegada e três de partida. Além disso, BH recebeu cinco voos que pousariam em São Paulo.

Pista interditada

No momento do incidente três tripulantes estavam no avião (foto: Redes Sociais / Reprodução ) Os atrasos nos voos de Belo Horizonte são um reflexo de um incidente envolvendo um avião de pequeno porte que transportava três pessoas no Aeroporto de Congonhas . De acordo com a Infraero, por volta das 13h30 os pneus do jato particular estouraram.





Por pouco, a aeronave não saiu da pista de pouso do aeroporto, que fica localizada em área urbana, na capital paulista. O avião parou rente ao barranco no fim da pista.





Com mais de 8h de interdição da pista principal, a situação em Congonhas não é muito diferente da de BH. Pelas redes sociais, passageiros reclamam da falta de comunicação e demora para liberação dos pousos e decolagens.

A saga do caos: filas, desinformação, passageiros estressados, cias aéreas perdidas e sem oferecer opções aos passageiros %u2014 Mônica (@monica_alcas) October 9, 2022