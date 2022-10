Incidente com avião em Congonhas já impactou 300 voos, diz Abear

Incidente em Congonhas provocou atrasos de mais de 7h no aeroporto de Belo Horizonte (foto: Arquivo pessoal)

Cerca de 300 voos das empresas GOL Linhas Aéreas e LATAM Brasil foram impactados pelo incidente com um avião na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no início da tarde do último domingo (9/10), informou a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) em comunicado nesta segunda-feira (10/10).