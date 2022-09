Pequena Lô é picada por abelha no aeroporto de BH

A psicóloga e comediante mineira Lorrane Silva também conhecida como Pequena Lô, foi picada por uma abelha no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte nessa segunda-feira (26/9). Pelas redes sociais, a influenciadora contou como o incidente aconteceu.





Para os seus mais de 4 milhões de seguidores, Pequena Lô contou que estava chegando ao local quando foi surpreendida pelo enxame que interditou parcialmente o terminal de Confins. Uma abelha a picou próximo ao olho esquerdo.





“Agora tá todo mundo mais recolhido para cá [no saguão], porque as abelhas estão na entrada do aeroporto. Mas é um surto real, teve gente que caiu no chão porque deu alergia, teve que ir correndo para a emergência. Eu encontrei uma menina que a cabeça dela foi toda picada, e ela teve que ir ao banheiro para molhar o cabelo. Tá babado”, relatou.





Ainda nos stories ela tranquilizou seus fãs afirmando que tomou um antialérgico logo após a picada. Ela afirmou que não sabe se possui alergia, mas que preferiu se precaver.

Psicóloga foi picada próximo ao olho esquerdo (foto: Redes Sociais / Reprodução)



Por meio de nota, a BH Airport, empresa que administra o local, afirmou que o enxame estava na saída do desembarque 2 e do desembarque central. Assim que a situação foi notada, todas as áreas foram isoladas.





“Um sinal sonoro também alertou as pessoas a se direcionarem para a saída em frente ao check-in 1. O Corpo de Bombeiros do aeroporto e as áreas de Segurança e Operações foram acionados”, informou a concessionária.