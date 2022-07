Brasileiro viraliza em entrevista em aeroporto: 'Tô preso, sem fazer cocô'

Brasileiro viralizou nas redes sociais com comentários sobre atraso dos voos (foto: Reprodução)

O humorista e empresário brasileiro Abdiás Melo ganhou repercussão nas redes sociais após uma entrevista no aeroporto de Lisboa na qual reclamava da demora dos voos.



Prejuízo de R$ 100 mil



Abdiás Melo é conhecido nas redes sociais. No Instagram, ele tem 1,2 milhão de seguidores. No TikTok, são mais de 700 mil. Ele integra a equipe do também humorista Carlinhos Maia.





Melo revelou à seção Splash, do UOL, ter tomado prejuízo com o atraso no voo. “Eu já perdi eventos e presença vip no Brasil, perdi propagandas. O prejuízo é de mais de R$ 100 mil”.





Ele ficou na Europa por um mês em busca de talentos. “Viajei dia 1 de junho. Passei dez dias em Paris, dez dias na Alemanha e dez dias em Bordeaux. Iria voltar para o Brasil com conexão em Portugal”.