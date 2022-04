Arma do ex-ministro Milton Ribeiro 'dispara acidentalmente' em aeroporto

Ex-ministro da Educação (foto: Isac Nóbrega/PR)

ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro , teve que prestar esclarecimentos na tarde desta segunda-feira (25/4) à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, após a arma de fogo que ele carregava ter disparado dentro do Aeroporto de Brasília. Por sorte, ninguém se feriu.

A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale, do jornal "O Globo". A jornalista teve acesso ao depoimento do ex-ministro, que relatou que o disparo acidental ocorreu no momento em que estava no balcão da companhia aérea Latam, por volta das 17h. Ele embarcaria em um voo com partida às 19h50 para São Paulo.

Conforme o ex-ministro , "como já havia feito o 'despacho de arma de fogo' pela internet, se dirigiu diretamente ao balcão da companhia aérea Latam. Ao abrir sua pasta de documentos, pegou a sua arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta, momento em que ocorreu o disparo acidental".

Ainda de acordo com o depoimento, "o declarante, com medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, tentou desmuniciá-la dentro da pasta, ocasião em que ocorreu o disparo acidental".

O ex-ministro disse que a bala atravessou o coldre e a sua pasta, se espalhando pelo chão, e que a única pessoa que estava por perto no momento era a atendente da Latam.