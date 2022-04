Identificado suspeito de espancar e ameaçar adolescente de 14 anos no DF

Victor de Sales Batista, 27 anos, é acusado de espancar adolescente, de 14, no Distrito Federal (foto: Reprodução/Redes socais) homem que quadra de esportes do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, no sábado (23/4), foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta segunda-feira (25/4). Victor de Sales Batista, 27, deve comparecer à 11ª DP, da região, para prestar depoimento sobre o ocorrido. que espancou um adolescente , 14 anos, em umado Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, no sábado (23/4), foipelaCivil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta segunda-feira (25/4)., 27, deve comparecer à 11ª DP, da região, para prestarsobre o ocorrido.





Mãe pede justiça





Quero que a justiça seja feita ". Essa é a frase de protesto da cuidadora de idosos Vera, 44 anos, mãe do adolescente, de 14, espancado pelo vizinho Victor de Sales Batista, 27, em uma quadra de esportes do Núcleo Bandeirante, na tarde de sábado (23/4).





Em em entrevista ao Correio nesta segunda-feira (25/4), a moradora da região pede seriedade com a investigação do caso que envolve o menor de idade. Uma semana antes, Vera, que não quis informar o sobrenome, conta que o vizinho xingou e ameaçou o filho dela. "Ele estava xingando meu menino porque estava incomodando, dizendo que o menino fica assoviando", relata.





Em seguida, ela ouviu do vizinho uma ameaça de morte contra o filho. "Se você não matar ele, quem vai matar ele sou eu, dizendo que não tem medo de polícia", relembra. Vera diz que ficou a marca do sapato nas costas do filho. "O meu menino é uma criança normal, que gosta de brincar", defende a mãe do adolescente.