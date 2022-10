Mãe do jornalista César Tralli morre em queda de avião

Até o momento, a polícia não sabe se o avião estava com a documentação em dia (foto: Reprodução/ Twitter)

A mãe do jornalista César Tralli, Edna Vantini Tralli, 74, morreu em um acidente aéreo, ocorrido na represa de Jurumirim, em Paranapanema (a 261 km de SP), na tarde deste domingo (9).

Segundo registrado pela Polícia Civil, o avião anfíbio ocupado por ela ficou com a parte dianteira completamente destruída. O piloto da aeronave, Euclides Brosch, 78, também morreu no acidente. Ele tinha habilitação para pilotar o veículo.

Policiais militares relataram que foram acionados às 16h14 para atender a uma ocorrência de queda de aeronave na represa de Jurumirim.

Chegando ao local, os PMs avistaram o corpo de Brosch e constataram que o de Edna estava preso às ferragens do avião, a cerca de 700 metros de distância da margem da represa.

A aeronave de pequeno porte, modelo Super Petrel LS100, possui dois lugares.

De acordo com os bombeiros, não se sabe o horário exato da queda da aeronave. As circunstâncias em que o acidente ocorreu serão investigadas pela Polícia Civil do interior paulista.

No boletim de ocorrência do caso consta que não foram identificados casos de ventania ou tempo ruim na região. O documento policial aponta que o tempo estava "bom", com sol e "boa visibilidade". As águas da represa também estavam calmas.

Até o momento, a polícia não sabe se o avião estava com a documentação em dia, se contava com plano de voo nem quais os locais de partida e seu destino.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) foi comunicada sobre o acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar.

Em uma rede social, a apresentadora Ticiane Pinheiro, nora de Edna, lamentou a morte. "Vá em paz sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas e do seu amor. Te amarei para sempre", compartilhou.

