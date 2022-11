Homem cai de sacada de apartamento e é internado em UTI

A vítima está internada na UTI do HC-UFTM (foto: Edmundo Gomide/UFTM) Um homem, de 28 anos, que ficou gravemente ferido após cair da altura de um andar, entre sacadas de apartamentos, no início da manhã do último domingo (13/11), está internado há três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Minero (HC-UFTM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O casal também contou aos militares que o homem necessitou da ajuda deles para ser colocado na cama e ter seus sapatos retirados. Em seguida, disse que foi para o quarto ao lado e, pouco tempo depois, escutou o barulho da vítima se levantando e, aparentemente, urinando na sacada. Posteriormente, ouviu somente um grande barulho, que seria o da queda da vítima na sacada do apartamento de baixo.

A PM registrou também em seu boletim que aparentemente não houve indícios de violência ou luta corporal no interior do apartamento.



Quadro estável

No dia do acidente, instantes depois de dar entrada no HC-UFTM, a equipe médica informou aos militares que o estado da vítima, que precisou ser entubada, era grave, porém estável. Ainda segundo informações da equipe médica à PM, o homem sofreu fratura no fêmur esquerdo e possível trauma encefálico grave.





A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e realizou seus trabalhos de praxe. O acidente deve ser investigado.

O HC-UFTM informou, por meio de sua assessoria, nesta quarta-feira (16/11), que o homem passou por procedimento cirúrgico e segue internado na UTI. “No momento o quadro clínico dele é estável”, complementou nota do HC-UFTM.