Mulher é assassinada, e ex-marido é encontrado morto horas depois

Crime em Varjão de Minas ainda tem circunstâncias misteriosas (foto: Divulgação/Prefeitura de Varjão de Minas)

Uma mulher foi assassinada com dez facadas nesta quarta-feira (16/11) em Varjão de Minas, no Alto Paranaíba, e o principal suspeito, que era ex-marido dela, foi encontrado morto horas depois, com o corpo amarrado.