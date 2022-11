BH: Praça de alimentação do Central Park, no Betânia, sofre dano por chuva

Estragos também aconteceram no condomínio residencial ao lado do shopping (foto: Redes Sociais / Reprodução) Parte da cobertura da praça de alimentação do centro comercial Central Park, no Bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, foi danificada durante o temporal que atingiu a capital mineira e Região Metropolitana, na tarde desta quarta-feira (16/11).

Chuva destruiu cobertura da praça de alimentação do centro comercial Central Park, no Bairro Betânia, Região Oeste de BH pic.twitter.com/Yw9dUchTTq %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 16, 2022





Em imagens gravadas por pessoas que estavam no local é possível ver que mesas e cadeiras foram arrastadas pela ventania. Além disso, parte da lona que cobria a área central do local se desprendeu, deixando todo o local molhado.





Emissão de alertas

Durante o período de chuvas, os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.