Bombeiros recebem 120 chamados de queda de árvores na Grande BH

Ávore caiu e derrubou poste em cima de carro (foto: Arquivo Pessoal / Dovulgação) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) já recebeu 120 chamadas de queda de árvores em decorrência das chuvas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (16/11).





Duas árvores caíram na Avenida Amazonas, próximo a Praça Sete, no Centro de BH (foto: Alexandre Guzanche/EM/D.A.Press)

Carro foi atingido por árvore na Rua Gonçalves Dias, no Barro Preto (foto: Arquivo Pessoal / Divulgação)

Em Betim, com o temporal acompanhado de granizo, o município registrou queda de cinco árvores na região Central. Além disso, outros transtornos na rede elétrica e no trânsito foram registrados.

Em Betim, queda de uma árvore derrubou dois postes e atingiu um veículo (foto: CBMMG / Divulgação)







Na cidade da grande BH, a ocorrência de maior destaque foi registrada na rua Inspetor Jaime Caldeiras, esquina com rua Xingu, no bairro Brasileia. A queda de uma árvore derrubou dois postes na via e atingiu um veículo, causando a interrupção do trânsito no local. Equipes da Defesa Civil e da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito (Ecos) estão no local. A região já está isolada e o trânsito desviado para ruas paralelas.



Em Santa Luzia, foram dez ocorrências.