Regiões de BH registram tempestade e queda de granizo nesta quarta-feira

Cidade também está em sobreaviso para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento válido até a manhã de quinta-feira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Várias partes de Belo Horizonte têm registro de queda de granizo na tarde desta quarta-feira (16/11). A capital estava em alerta da Defesa Civil municipal desde às 13h. Além disso, a cidade está em sobreaviso para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento válido até a manhã de quinta-feira (17/11).





Ocorrências de tempestades estão sendo registradas nas regiões Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Nordeste. Conforme a Defesa Civil, choveu “extremamente-forte” nas regiões Noroeste, Leste, Barreiro e Oeste.

Chuva forte com ventos e granizo na Região da Pampulha, em BH%uD83C%uDF27%uFE0F%u2614%uFE0F pic.twitter.com/dafrSX5r1H %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 16, 2022





A recomendação do órgão é que em caso de chuva de granizo , as pessoas já tenham um lugar previsto para se abrigar. Além disso: não permaneçam em áreas abertas, como campos de futebol e estacionamentos; não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; e não se abriguem debaixo de árvores.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.