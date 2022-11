Chuvas fortes causam rompimento de barragem de água em Capelinha

Os militares afirmaram que equipes foram acionadas pela Polícia Militar (PMMG) para atender a ocorrência de risco do rompimento na barragem (foto: Reprodução/CBMG)

Uma barragem de água se rompeu, na noite dessa terça-feira (15/11), no Povoado de Maracujá, zona rural da cidade de Capelinha, na região do Alto do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMG), por causa do alto índice de chuvas no local, as três barragens do córrego do Maracujá estavam com alto nível de água.