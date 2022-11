Influenciador Big Jhow é novamente preso na Grande BH

Big Jhow já havia sido preso no último dia 10. Com cerca de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, ele foi alvo da Operação Huracán da PCDF (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O influencer Elizeu Silva Cordeiro, conhecido na internet como Big Jhow, foi preso de novo em Esmeraldas, na Região Metropolitana de BH, na manhã desta quarta-feira (16/11). O pedido de prisão preventiva foi feito pela Polícia Civil do Distrito Federal.



Em nota, a PCDF disse que “a prisão foi requerida como garantia da ordem pública porque o influenciador continuou com o sorteio ilegal do veículo Lamborghini mesmo após o sequestro judicial do carro, agora com a promessa de entrega de valor correspondente ao do veículo”.





Big Jhow já havia sido preso no último dia 10. Com cerca de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, ele foi alvo da Operação Huracán da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que investiga um esquema criminoso voltado à prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

Segundo os responsáveis pela Operação Huracán, a decisão foi proferida no domingo (13/11) pelo juiz do plantão judicial do TJDF. Segundo o magistrado, o investigado não “respeita as determinações judiciais e os preceitos legais e insiste em promover alienação que sabe ilegal”. Ainda segundo o juiz, “não se trata de simples rifa de bem de valor desprezível, mas de operação milionária.”

A decisão foi enviada então à Polícia Civil de Minas Gerais que realizou a prisão. Durante busca, autorizada pela Justiça, foram apreendidas uma Toyota/Hillux SW4, uma lancha e um jet ski pertencentes ao investigado.

Ainda no sábado (12/11), o influencer disse em suas redes sociais que teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça, e por isso, não pode realizar o pagamento do sorteio da Lamborghini que seria sorteada hoje (16).