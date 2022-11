Aeroporto da Pampulha terá centro comercial

Fernando Marcato afirmou que aeroporto da Pampulha pode ser aberto para voos comerciais em breve (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai ganhar um novo centro comercial. Segundo o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, a obra será viabilizada pela concessão do Aeroporto da Pampulha, leiloado em outubro de 2021.

“A Pampulha é uma região nobre, tombada pela Unesco, mas que tem pouca opção de comércio. O centro comercial será viabilizado pela concessão do aeroporto”, explicou o secretário.

Ainda segundo Fernando Marcato, as obras de drenagem devem ser iniciadas no início de 2023. Além disso, há a possibilidade de abertura do aeroporto para voos comerciais em breve.

Mesmo com o anúncio do centro comercial, o secretário de infraestrutura não deu mais detalhes, nem informou quando a obra vai começar.

O Aeroporto da Pampulha foi leiloado para a administração privada em outubro de 2021. Na ocasião, a Companhia de Participações em Concessões, representada pela corretora Mundinvest, que já administra o Aeroporto de Confins, conquistou o leilão por R$ 34 milhões.