Governo assina concessão de rodovias no Triângulo Mineiro e Sul de Minas

Documento de concessão foi assinado pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, na manhã desta quarta-feira (16/11) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O Governo de Minas assinou, na manhã desta quarta-feira (16/11), a concessão de dois lotes de rodovias minerais. Ao todo, mais de 1.000 km foram concedidos para a iniciativa privada.

Os lotes rodoviários concedidos hoje são no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. O documento foi assinado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

No lote do Sul de Minas, as principais cidades na região são Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá. Ao todo, 454,3 km de rodovias, em especial a BR-459 e MG-290, vão receber R$ 2 bilhões de investimentos em infraestrutura.

No lote do Triângulo Mineiro, as principais cidades são Uberlândia, Uberaba e Araxá. Na região, 627,4 km de rodovias, em especial a BR-365 e MG-427, vão receber mais de R$ 3 bilhões de investimentos.

Segundo o governo estadual, a concessão engloba serviço de operação, monitoração, manutenção, ampliação de capacidade e de serviço.

A tarifa cobrada nos pedágios é definida na fase de modelagem do projeto de concessão. No lote rodoviário do Sul, o valor inicial é de R$ 8,32 e, na do Triângulo Mineiro, é de R$ 11,48. O valor será ajustado pela inflação.

No período entre 2019 e 2022, o governo de Minas estruturou 15 projetos de parcerias público/privada, sendo que 10 foram viabilizados. “Recolocamos Minas na liderança de projetos de infraestrutura em parceria público/privada”, disse Fernando Marcato.

Com as concessões, Minas recebeu mais de R$ 20 bilhões de investimentos da iniciativa privada.

Leia mais: Rodovias ruins em Minas Gerais cobririam ida e volta de BH a Boa Vista

Ainda durante a semana, a concessão do lote rodoviário entre Varginha e Furnas deve ser assinada pelo secretário de infraestrutura.