Governo de Minas oficializa concessão do Rodoanel Metropolitano

Leilão de concessão do Rodoanel aconteceu em agosto (foto: B3 / Divulgação)





CLARA MARIZ - O Governo de Minas Gerais oficializou neste sábado (8/10) a concessionária vencedora do leilão do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado após a Comissão Especial de Licitação da Concorrência Internacional avaliar a concessão.





Segundo e Executivo estadual, os documentos apresentados pelo consórcio italiano INC SPA - vencedor do leilão - foram analisados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG).









Com isso, a empresa italiana poderá elaborar projetos, construir, operar e fornecer manutenção ao rodoanel. Outras instituições que participaram do leilão de concessão poderão recorrer da decisão.





Leilão

O leilão de concessão do Rodoanel Metropolitano aconteceu no dia 12 de agosto na Bolsa de Valores de São Paulo.