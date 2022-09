'Preço de banana': metroviários questionam concessão e anunciam paralisação

Edital para a concessão do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Metrô-BH) foi publicado na última sexta-feira (23/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O investimento projetado, ao logo de 30 anos de concessão, é de R$ 3,7 bilhões. Deste montante, R$ 3,2 bilhões vêm dos cofres públicos, sendo R$ 2,8 bilhões de aporte da União e R$ 440 milhões do estado. O restante fica a cargo da empresa vencedora da licitação. Logo, a categoria questiona o preço fixado pelo governo no lance inicial.

“Além das 35 composições, nós temos 19 estações, quatro subestações de energia, 29 quilômetros de leito ferroviário e as edificações ao longo do trecho. A CBTU está sendo oferecida a preço de banana”, avalia Daniel Glória.







Paralisação

Após o ato, os metroviários realizaram uma assembleia, às 18h30. “A categoria votou pela paralisação do metrô na próxima quarta-feira e também na quinta”, conta Daniel.

Segundo ele, no segundo dia de interrupção das atividades acontecerá outro encontro, às 17h30, para definir os rumos da prestação do transporte metroviário na capital mineira. A princípio, o serviço volta ao normal na sexta-feira (7/10). “No entanto, destacamos que novas paralisações não estão descartadas”, complementa o presidente do Sindmetro.









Porém, no dia seguinte, a CBTU, que opera o metrô de BH, conseguiu uma liminar para que ele funcionasse com pelo menos 60% da capacidade e com maior intervalo entre as viagens. A greve da categoria teve início em 25 de agosto, um dia após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar a abertura do edital para concessão do serviço. Também ficou definido que no próximo domingo (2/10) – data na qual os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais – o serviço funcionará com escala de 100% do horário para atender os eleitores.









