Rodovias estaduais de Minas registram registram 116 acidentes no feriado

Cerca de 2 mil policiais foram convocados para trabalhar na operação (foto: PMRv/ Reprodução)

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) divulgou na manhã desta quarta-feira (16/11) o balanço de ocorrências nas rodovias do estado. Foram 116 acidentes dos dias 11 a 15 de novembro, com 5 vítimas fatais. Mesmo com o número alto, houve uma queda de 7,9% nos acidentes com relação a 2021 e de 50% para as mortes no mesmo período.

Minas Gerais conta com 27.661 km de rodovias estaduais e 3.298 km de rodovias federais delegadas à PMRv. A Operação Proclamação da República , de acordo com o tenente Muniz da PMRv, "estavam envolvidos os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, todos os policiais de administração e operações foram convocados, totalizando cerca de dois mil policiais" .

Com isso foram apuradas 1.639 operações policiais em rodovias. Confira os números por infração: