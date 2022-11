Polícia deflagra operação que investiga sorteios de carros de luxo

Carro da marca Lamborghini seria sorteado no próximo sábado (12/11) (foto: PCDF/Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (9/11) uma operação de combate a rifas de veículos de luxo de influenciadores. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal e em Esmeraldas, na Grande BH.

Dois veículos, da marca Lamborghini, avaliados em R$ 5 milhões, foram apreendidos. Um deles, modelo Gallardo, de cor amarela, seria sorteado no próximo sábado (12/11). De acordo com a Polícia Civil, esse veículo foi exibido nas ruas do Distrito Federal entre os meses de agosto e outubro de 2022 por um youtuber e influenciador digital, que foi preso em março deste ano, durante a primeira fase da operação.

Cerca de R$ 12 milhões também foram bloqueados de contas de pessoas físicas e jurídicas, alvos da operação, além da apreensão de uma lancha e um Jet Ski avaliados em R$ 700 mil.

A ação faz parte da 2ª fase da Operação Huracán, deflagrada em março deste ano. Segundo as investigações, os influenciadores utilizavam um site para a venda das rifas de sorteios e dissimulavam os valores arrecadados em três empresas de fachada, em Taguatinga, no DF, e em Contagem, em Minas Gerais.

Ao todo, três veículos da marca Lamborghini já foram apreendidos pela PCDF em operações contra sorteios ilegais.

Ainda de acordo com a polícia, as rifas são ilegais porque a distribuição de prêmios por meio de sorteios deve seguir uma série de regras estabelecidas pelo Ministério da Economia, o que não era feito pelo grupo.

A Polícia Civil estima que, entre outubro de 2021 e maio deste ano, o grupo promoveu a lavagem de pelo menos R$ 12 milhões, obtidos pelas rifas ilegais, por meio de empresas de fachada.