Jovem morre com 30 tiros em ponto de ônibus

Polícia Militar apreendeu um carro e um celular próximo ao local do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso (foto: Reprodução)

Um homem, de 18 anos, foi assassinado em um ponto de ônibus do bairro Jardim Petropolis, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (9/11).

Segundo a Polícia Militar, Kayo Ryan Moreira de Jesus foi baleado na cabeça, nuca, pescoço, tórax, pernas e braços. No local do crime, 30 cartuchos de calibre 9mm foram encontrados pelos policiais.

A namorado de Kayo estava em ele no ponto de ônibus no momento do crime. De acordo com ela, eles estavam juntos desde o início do ano e ele não comentou ter rixa com alguém.

Eles estavam esperando o ônibus da linha 60 quando um carro parou próximo ao ponto e um homem começou a atirar. A ação foi rápida e, segundo ela, só deu tempo da vítima empurrá-la. Ela se abaixou, muito assustada, e não viu mais nada.

Durante rastreamento na região, os policiais encontraram um carro Gol prata batido na entrada de um beco e com a chave ainda na ignição. Testemunhas informaram que o passageiro e o motorista fugiram a pé pouco antes da PM chegar.

O veículo, que estava com placa clonada, foi roubado em maio deste ano. O carro foi apreendido.

Mais tarde, um morador da região entregou um celular que foi jogado no terreno da casa dele. O aparelho estava na rota de fuga dos suspeitos. O objeto foi apreendido.

Até o momento, ninguém foi preso. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade.