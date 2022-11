Mulher é presa após espancar os dois filhos em Contagem

Crianças foram levadas ao hospital com suspeita de traumatismo craniano (foto: Adelcio Ramos/Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (9/11) suspeita de agredir os dois filhos, uma menina de um ano, e um menino de quatro anos, em um sítio às margens da Lagoa Várzea das Flores, no bairro Nova Vista, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As crianças foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Contagem.



A Polícia Militar (PMMG) foi acionada por uma testemunha de um imovel vizinho, que teria encontrado a suspeita, de 26 anos, chorando e alegando ter matado as crianças. Perguntada sobre o motivo, ela afirmou ter feito o uso de maconha e cocaína, e que apenas se lembrava do momento da agressão. Segundo a PM, ela ainda parecia estar sob efeito dos alucinógenos.



De acordo com o relato de uma testemunha, a mulher e seus filhos teriam chegado ao sítio junto com uma amiga, que pediu ao caseiro para passar a noite no local, e ele teria autorizado. Segundo a amiga, elas iriam realizar uma sessão de fotos e as crianças poderiam utilizar os brinquedos do terreno.



A mulher ainda teria oferecido drogas a sua amiga, que rejeitou devido a uma gravidez. Durante a noite, ela escutou os gritos das crianças e presenciou a mulher agredindo os filhos. Ao tentar impedir, ela também foi agredida com um chute na barriga e teve que se dirigir até uma unidade de saúde.

Pai socorreu as crianças