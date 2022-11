Motociclista morre depois de ser atingido por ônibus em Montes Claros

Um motociclista, de 48 anos, morreu após se envolver em um acidente com um ônibus de transporte coletivo urbano, na manhã desta quarta-feira (9/11), em Montes Claros, no Norte de Minas.







A vítima foi identificada como o pedreiro Vanderlei Ferreira de Araújo. De acordo com testemunhas, Vanderlei estava indo para o trabalho, quando a motocicleta que ele guiava foi atingida pelo ônibus. O acidente foi filmado por câmeras de um sistema de segurança de um morador.

O choque ocorreu no cruzamento da avenida Nossa Senhora de Fátima com a rua Padre Vieira, no Bairro São Judas. O motociclista seguia na Avenida Nossa Senhor de Fátima, no sentido Bairro Maracanã/Centro. O ônibus seguia pela Rua Padre Vieira, no sentido Bairro São Judas/Bairro Cristo Rei, em Montes Claros



De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus não obedeceu a placa de parada obrigatória no cruzamento, o que também pode ser conferido na filmagem do momento do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e prestou os primeiros socorros ao pedreiro, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.