Bombeiros salvam homem que pretendia pular de ponte em Congonhas

Um homem de 46 anos, que pretendia pular de uma ponte de 15 metros de altura em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, foi salvo nesta quarta-feira (9/11) por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Militares regataram a vítima nesta quarta-feira (9/11) em uma ponte que faz a ligação da Avenida Júlia Kubitschek com a entrada do bairro Belvedere

Acionados no fim da tarde, os militares foram até o local e encontraram o homem prestes a pular da estrutura, que faz a ligação da Avenida Júlia Kubitschek com a entrada do bairro Belvedere.