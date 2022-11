Pneu estoura e mata jovem em fazenda de Minas

Hugo Gabriel Alves da Silva deixa esposa e uma filha (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um jovem, de 22 anos, morreu após ser atingido por um pneu que estourou, no momento que ele realizava, ao lado do pai, serviço de manutenção em caminhão de colheitadeira. A fatalidade aconteceu no início da noite de ontem (15/11), em fazenda do município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, microrregião de Patrocínio.