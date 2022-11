Promotor de Justiça questiona paralisação de hospital de Uberaba

Durante todo o dia de hoje (16/11), o Hospital da Criança paralisou os seus serviços hospitalares e atendimentos de livre demanda à população (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O Ministério Público do Trabalho, tanto estadual como federal, receberam hoje (16/11) uma representação judicial de um grupo de profissionais da área da saúde que alega que a paralisação de 24 horas do Hospital da Criança é ilegal e, desta forma, solicita ações de órgãos competentes para conter a mesma.

Segundo informações divulgadas pelo promotor de Justiça em Defesa da Saúde de Uberaba, Rafael Moreno, quem delibera greve é sindicato, mas o ofício que comunicou a paralisação foi assinado pela direção do hospital. Além disso, ainda conforme o promotor, os motivos alegados para a greve não estão previstos na lei.

A direção do hospital divulgou um comunicado de paralisação, o qual foi assinado pela vice-presidente, a médica Ana Paula Bosi Ferreira. Ele diz que a associação de assistência hospital de caráter filantrópico está de luto devido a quatro problemas enfrentados: desvalorização do serviço prestado; falta de respeito e agressividade da população; funcionários amedrontados e desmotivados e pessoas usando o Hospital para incitar o ódio.

“Há indícios de que essa paralisação não é regular (...) a lei de greves não é aplicada à pessoa jurídica. Além disso, apenas a desvalorização do serviço não é motivo para a paralisação do hospital”, considerou o promotor de Justiça, Rafael Moreno. Ele complementou que agora será analisado se realmente houve uma violação do convênio entre o Hospital da Criança com o Município.

Atendimento em ambulatório

De acordo com a Prefeitura de Uberaba, devido à paralisação de 24h anunciada pelo hospital, ficou decidido que o atendimento no Ambulatório Milton Toubes, que fica em frente ao Hospital da Criança, será exclusivo à pediatria, durante todo o dia na quarta-feira (16), contando com reforço de médicos da rede municipal.



“Ficou acordado também que a partir de quarta-feira (16/11), uma base da Guarda Municipal de Uberaba (GMU) será montada nas proximidades do hospital para garantir a segurança de trabalho dos colaboradores”, diz trecho da nota.

Além disso, em frente ao Ambulatório Milton Toubes, a Secretaria de Saúde de Uberaba montou tendas para receber a demanda de pacientes do Hospital da Criança.

O secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo, informou por meio de live que o atendimento acontecerá no local até às 22h de hoje, com o apoio de 12 profissionais da pediatria, em escala de revezamento.

Até o fechamento da reportagem não houve relatos de problemas durante o atendimento no ambulatório.