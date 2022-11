Uberaba: Hospital da Criança realiza protesto de um dia

Hospital da Criança é uma associação de assistência hospital de caráter filantrópico (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com o objetivo de divulgar os problemas enfrentados e assim melhorar a segurança de seus prestadores de serviço, o Hospital da Criança de Uberaba vai paralisar durante todo o dia de amanhã (16/11), a partir de meia-noite, os serviços hospitalares e atendimentos de livre demanda à população.

A exceção são os atendimentos de urgência e emergência, sendo que não haverá omissão de socorro.





“Nesse caminho, importa destacar que a administração do hospital vem realizando todos os esforços para manter o atendimento do serviço hospitalar prestado ao município de Uberaba e região, apesar de todas as dificuldades encontradas e da crítica situação financeira e social em que o mesmo se encontra”, complementa o comunicado.

Segundo informações divulgadas pela médica Ana Paula Ferreira, os funcionários do Hospital da Criança vêm sofrendo muito com os ataques da população. “Já teve casos de pessoas que agrediram os funcionários, quebraram vidros e ameaçaram os médicos”, relatou.

Diante da paralisação de 24 horas do hospital, a Secretaria de Saúde de Uberaba informou ter providenciado uma equipe extra voltada para os atendimentos de urgência e emergência infantil do Ambulatório Milton Toubes, que fica em frente ao Hospital da Criança, apenas para esta quarta-feira (16/11).

Confira o comunicado na íntegra:

“Prefeitura e Uniube comunicam que o atendimento médico para crianças no Ambulatório Milton Toubes terá reforço, com atendimento o dia todo, apenas nesta quarta-feira, 16 de novembro, diante do comunicado de paralisação dos funcionários do Hospital da Crianças por 24 horas (a partir de 00h do dia 16/11).

A Secretaria Municipal de Saúde faz um apelo às mães, pais ou responsáveis no sentido de que procurem o Hospital da Criança somente em casos de urgência e emergência. Para casos não urgentes, procurem as unidade de saúde mais próximas de suas residências”.

Reunião

De acordo com publicação nas redes sociais da Prefeitura de Uberaba, ontem (14/11), na Secretaria de Saúde de Uberaba, aconteceu uma reunião com o objetivo de buscar soluções para assistência médica em pediatria, discutindo o cenário e alternativas de melhoria para o Hospital da Criança.

“Estiveram presentes a prefeita de Uberaba Elisa Araújo, o presidente da Câmara Municipal, Ismar Marão, o secretário Municipal de saúde, Sétimo Bóscolo, a chefe Adjunta de Gabinete, Celi Camargo, o reitor da Universidade de Uberaba (Uniube), Marcelo Palmério, o diretor Administrativo do Hospital Regional José Alencar, Frederico Guglielmi Ramos e a diretora do Hospital da Criança, Ana Paula Bosi”, informou a prefeitura de Uberaba.

A reportagem questionou a prefeitura sobre qual foi o resultado da reunião, mas não obteve resposta.