Rodovias em Minas registram lentidão; retenção na BR-381 é de 22 km

Movimento de veículos na BR-040 na volta do feriado de 15 de novembro em Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press ) Trânsito lento e com pontos de retenção marcam o quinto e último dia da Operação Proclamação da República em rodovias mineiras. Mais de mil policiais militares – entre operacionais e administrativos – e 800 policiais rodoviários federais devem atuar às margens das rodovias que cortam o estado até as 23h59 de hoje (15/11), conforme previsão divulgada pelo governo de Minas na sexta-feira (11/11).

No início da noite, às 18h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que na BR-381, no acesso à Grande BH, havia 22 quilômetros de lentidão no trânsito para quem vêm da região de Vitória (ES). Mais cedo, às 17h, a retenção nesse trecho era um pouco menor: cerca 15 quilômetros.

Próximo ao posto da PRF em Betim, na BR-262, sentido Belo Horizonte, o trafego de veículos também estava bastante intenso por volta de 16h30. Situação parecida foi sinalizada pela Polícia Rodoviária Federal, às 16h, na BR-040, em Sete Lagoas.

Além da PRF, a Operação Proclamação da República é deflagrada por meio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Comando de Policiamento Rodoviária (CPRv). A orientação das autoridades é para que os condutores cumpram a legislação de trânsito e redobrem a atenção em caso de chuva.