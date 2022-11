Bombeiros resgatam sete pessoas ilhadas na Serra do Cipó

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado na tarde desta terça-feira (15/11) para resgatar um grupo de sete pessoas que ficou ilhado na trilha dos escravos, próximo à Cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Cipó, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo os militares, o grupo ficou ilhado na região após as chuvas de hoje. As sete pessoas foram resgatadas às 18h38. Segundo os militares, todas passam bem, e ninguém ficou ferida.Elas foram deixadas nas proximidades das pousadas em Santana do Riacho.

O grupo atravessou um curso de água e não conseguiu voltar pelo mesmo caminho pois o nível da água estava alto.

Helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoa a região da Cachoeira Véu da Noiva para resgatar grupo ilhado (foto: Cristina Horta/Estado de Minas)

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas guarnições foram para o local ajudar no resgate

O helicóptero dos militares também foi empenhado na ocorrência e sobrevoou a região apoiando na busca.