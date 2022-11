ZCAS: conheça o fenômeno que está provocando chuvas fortes em Minas

Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia são as regiões mais afetadas esse ano (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Minas Gerais e outros estados do Brasil estão recebendo chuvas fortes nos últimos dias. O fenômeno responsável por isso é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ou ZCAS.





De acordo com os meteorologistas do Clima Tempo, trata-se de sistema meteorológico que acontece normalmente no verão no Brasil - mas que também pode acontecer na primavera. Ele é o responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia são as regiões mais afetadas atualmente.

Ainda segundo o Clima Tempo, ZCAS costuma durar entre 4 e 10 dias e pode provocar um acúmulo de chuvas tão expressivo que este trimestre pode se tornar o mais chuvoso do ano.



A ZCAS se forma a partir de uma região de alta umidade, resultado da interação da circulação de ventos de vários sistemas meteorológicos que atuam ao mesmo tempo.

Porque as chuvas são tão fortes ?

Um dos motivos para as chuvas serem tão intensas, e para além disso, haver registros de calor intenso durante o dia e de repente uma tempestade, é o fato da ZCAS ser uma uma conexão entre frentes frias no oceano e a extensas áreas de instabilidade sobre o interior do Brasil. que causam esses “abalos” no clima.

Neste ano, o ZCAS está se posicionando mais ao norte (foto: Clima Tempo / Reprodução)

Esse fenômeno não atinge as mesmas áreas ao longo do ano e nem da mesma forma. Em 2022, o eixo da ZCAS está se posicionando mais ao Norte, então, a chuva persistente cai preferencialmente sobre o Espírito Santo, sobre o norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, parte do Pará, sul do Amazonas, norte de Goiás, Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso.

Nesta situação, a chuva é menos frequente no centro-sul e oeste de São Paulo e em Mato Grosso do Sul.

Médias climatológicas de Novembro

Devido às fortes chuvas, algumas regiões têm se aproximado cada vez mais de suas médias climatológicas para novembro. Com a ZCAS, Espírito Santo, Nordeste de Minas e Bahia podem chegar a 160mm de volume de chuvas acumulado, o que corresponde a 70% do esperado para o mês.

Na capital mineira, a média climatológica de novembro costuma ser de 236 mm. Até esta quarta-feira (16/11), a região de Venda Nova, em Belo Horizonte, já acumulou 176,4 mm de chuva, cerca de 75% do esperado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), “esse sistema tende a estacionar entre o litoral norte do Espírito Santo e sul da Bahia. O tempo ficará mais fechado em BH e região metropolitana, e ficará mais aberto no Triângulo, Sul e Oeste de Minas Gerais”.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais