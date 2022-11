Veja o acumulado de chuva em Belo Horizonte nesta terça-feira (15/11)

Na região Oeste, choveu 15,6 mm até às 15h desta terça-feira (15/11) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O feriado desta terça-feira (15/11) foi marcado pelo céu nublado e chuvas, principalmente na parte da manhã.

Segundo a Defesa Civil da capital, até as 15h de hoje, a Região Oeste registrou acúmulo de 15,6 mm. Foi a regional com mais chuvas neste feriado, seguido da Noroeste, com 12,8, e a Pampulha, com 9,4 mm.

Veja o acúmulo de chuva em BH até as 15h desta terça-feira



Barreiro 2,4

Centro Sul 5,8

Leste 2,4

Nordeste 7,4

Noroeste 12,8

Norte 2,2

Oeste 15,6

Pampulha 9,4

Venda Nova 3,0

Chuva em novembro

Em Belo Horizonte, a média climatológica do mês de novembro é de 236,0 mm. Ainda de acordo com a Defesa Civil, já choveu cerca de 60% do esperado para todo o mês na capital. Veja os números:

Barreiro 121 (51,3%)

Centro Sul 122,7 (52%)

Leste 125,4 (53,1%)

Nordeste 156,6 (66,4%)

Noroeste 123 (52,1%)

Norte 152,2 (64,5%)

Oeste 142,6 (60,4%)

Pampulha 142 (60,2%)

Venda Nova 176,2 (74,7%)

Ocorrências

Desde o último sábado (12/11), a Defesa Civil foi acionada 31 vezes para ocorrências envolvendo chuvas na capital. A maior parte é para a realização de vistorias em imóveis particulares nas regionais Leste, Norte e Oeste.

Veja o balanço:

Abatimento de piso: 1 solicitação;

Alagamento: 1 solicitação;

Danificação ou destruição de habitações: 2 solicitações;

Desabamento parcial de moradia: 1 solicitação;

Escorregamentos ou deslizamentos: 1 solicitação;

Infiltração: 6 solicitações;

Desabamento de muro: 1 solicitação;

Trincas: 9 solicitações;

Queda ou desprendimento de revestimentos: 1 solicitação;

Risco de danificação ou destruição de habitações: 2 solicitações;

Risco de deslizamento de encosta: 1 solicitação;

Risco de desabamento de muro: 3 solicitações;

Risco ou ameaça de escorregamentos e deslizamentos: 2 solicitações.