Perigo de tempestades coloca 317 municípios mineiros em alerta

Chuvas contínuas e acumuladas trazem risco e colocam em alerta 317 municípios de Minas gerais, segundo informe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Belo Horizonte tem tempo nublado e pode chover.A faixa de risco abrange cidades do Noroeste de Minas Gerais até os vales do Mucuri e do Rio Doce, onde está prevista chuva com intensidade entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora (confira vídeo que explica os volumes de chuva) ou 50 a 100 mm por dia.Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco, segundo o inmet.Em Belo Horizonte, a previsão meteorológica da Defesa Civil municipal indica que a terça-feira (15/11) será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento ocasionais.A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 55% à tarde.