Pampulha é a segunda regional mais violenta de Belo Horizonte

Moradores das áreas próximas ao Mineirão reclamam que em dias de jogos e eventos, agressões e roubos aumentam nas ruas mais afastadas do estádio, onde não há policiamento (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 3/6/22)





Mesmo com a segunda menor população das regionais de Belo Horizonte, com 226 mil habitantes, a Pampulha se destaca como a segunda com maior taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes. É o que mostra levantamento exclusivo feito pelo Estado de Minas com base nas ocorrências de crimes violentos por bairros de Belo Horizonte, entre janeiro e julho de 2022, segundo dados obtidos por fonte da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a orientação de especialistas.





Como foi mostrado na edição de ontem do EM, a Regional Centro-Sul, com 283 mil habitantes, é a concentradora de criminalidade, muito pelos altos índices de registros do Centro da capital mineira.



Contudo, a taxa de crimes por 100 mil habitantes da Centro-Sul é de 360,84, enquanto a da Pampulha registra 326,83, bem acima da terceira colocada, a Regional Noroeste, com 258,54 crimes por 100 mil habitantes.





São considerados crimes violentos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) o estupro, a extorsão, a extorsão mediante sequestro (sequestro-relâmpago), a tentativa de homicídio, o homicídio, a tentativa de roubo, o roubo, o sequestro e cárcere privado tentado e a sua modalidade consumada.





Os crimes violentos na capital mineira, no entanto, não têm aumentado, se encontrando em curva de estabilidade. Segundo dados da secretaria, de janeiro a setembro, caíram 0,78%, de 7.295, em 2021, para 7.238, em 2022.





Na Pampulha, observa-se a ocorrência de bolsões de comércio onde se aglutinam mais pessoas, mas também quarteirões residenciais de casas onde o tráfego é pequeno, bem como a vigilância em áreas como o Bairro São Luís, onde ficam o Mineirão e o Mineirinho.





Há também muitos condomínios verticalizados em torres em bairros como o Castelo, onde também as ruas acabam sendo pouco movimentadas, com as pessoas circulando preferencialmente de carro devido às grandes distâncias para supermercados, padarias etc.





Rede de vizinhos pela segurança



O medo já tem impactado a vida de muitos moradores e trabalhadores da região. Uma das estratégias dos moradores tem sido a Rede de Vizinhos Protegidos da PMMG, iniciativa que transforma a vizinhança em um grupo. Por meio do aplicativo de comunicação WhatsApp, representantes de condomínios, síndicos ou donos de casas trocam informações sobre suspeitos de crimes e conhecem de perto oficiais da polícia especificamente incumbidos desse monitoramento.





“Pagamos também para vigias fazerem rondas de motos à noite. Eles passam pelas ruas apitando, e isso afugenta os criminosos. Se o vigilante ver algo suspeito, informa para a polícia”, afirma o proprietário de uma padaria no Bairro São Luís, Roberto Carlos dos Santos, de 56 anos.



O São Luís é o que mais tem registros de crimes violentos na regional, com 69 entre janeiro e julho, o quinto pior de BH, atrás de Centro (474), Santa Efigênia (76), Carlos Prates (75) e Floresta (71).





Aplicativos, seguranças e preparação se tornaram mais necessários com o aumento da violência sentida por alguns moradores, como a dona de casa Carla Kalil, de 62, e que há 53 mora no mesmo bairro.



“A Pampulha era afastada, tranquila, quase um interior. Mas agora sinto que se tornou uma cidade grande. A gente se assusta com os crimes, principalmente temos ouvido falar de sequestros-relâmpago de vizinhos e gente sendo roubada por motoqueiros que querem que você faça PIX para eles pelo telefone celular”, afirma.





Uma das raras horas em que a dona de casa se permite sair pelas ruas é para levar o neto às aulas particulares. “Toda vez que vejo motoqueiros com garupas suspeitos tento evitar ficar muito exposta. Prefiro sair também no horário do almoço, que é mais cheio de pessoas, e sempre passo pelos centros comerciais, na porta de lojas, padarias e lanchonetes”, afirma Carla.





A diarista Luciana Santiago, de 45, conta que os dias de jogos de futebol no Mineirão ou de eventos acabam trazendo muita gente de fora, e os casos de roubos e agressões costumam ser mais frequentes nessas ocasiões.



“Não é perto dos estádios, mas é nas ruas mais afastadas, onde tem menos polícia e segurança, que isso ocorre. Muda demais o perfil das pessoas para os moradores daqui. Tem gente que coloca churrasqueira no jardim do passeio, gente que faz as necessidades na porta das casas. Não dá para saber quem é suspeito, pode ser qualquer um”, pondera.