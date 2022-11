Homem não pode voltar para casa depois de caminhão bater em imóvel

Imóvel atingido pelo caminhão da coleta de lixo de Santa Luzia no Bairro São Benedito (foto: Arquivo pessoal)

Um motorista de aplicativo não pode mais dormir na sua casa depois que um caminhão da coleta de lixo de Santa Luzia, na Grande BH, bateu no imóvel onde fica a sua casa, na madrugada desta terça-feira (15/11).





O acidente ocorreu depois da meia-noite, na Rua Nossa Senhora das Graças, esquina com Rua Estados Unidos, no Bairro São Benedito. Segundo a proprietária do imóvel, que mora na mesma construção com o marido e o filho de 10 anos, a técnica em enfermagem Pollyanna Werneck Lopes, de 37 anos, ninguém se feriu, mas o morador, que é seu inquilino, não pode voltar."Depois da batida os Bombeiros interditaram o imóvel. Ligamos para o inquilino e explicamos que a batida danificou a estrutura de uma loja sob a casa em que ele mora de aluguel e por isso não poderá voltar para lá até que a defesa civil faça uma avaliação", disse Pollyanna.De acordo com a técnica, o caminhão de coleta de lixo estava subindo a Rua Nossa Senhora das Graças, mas encontrou a rota bloqueada por um caminhão e um carro. "O motorista disse que resolveu descer de ré e mudar o trajeto, mas ele perdeu o controle e bateu na esquina da casa", informou a moradora, que habita a residência, repartida com o pai, o inquilino e duas lojas no térreo."A coleta de lixo é terceirizada. Representantes da empresa estiveram na nossa casa e disseram que acionariam o seguro. Estamos esperando eles e a Defesa Civil nesta manhã", disse Pollyanna.A reportagem ainda não conseguiu contato com a prefeitura.