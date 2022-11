Incêndio em ônibus com 21 passageiros interdita trecho da BR-040

Trecho na altura do KM 815 da rodovia ficou totalmente interditado por pouco mais de uma hora (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um incêndio em um ônibus da Util interditou totalmente o KM 815 da BR-040, no sentido Juiz de Fora, no início da noite desta segunda-feira (14/11), após a praça de pedágio do município de Simão Pereira, na Zona da Mata mineira.