Adolescente de 15 anos é executado com tiros na cabeça e nas costas em MG

Homicídio aconteceu nesse domingo (13/11), e outro jovem que acompanhava a vítima foi baleado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) Estado de Minas nesta segunda-feira (14/11). A Polícia Militar no município aponta um jovem de 22 anos como suspeito do homicídio. Ele ainda não foi encontrado. Um adolescente de 15 anos foi executado a tiros na zona rural do município de Rodeiro, na Zona da Mata mineira. A motivação para o crime ainda é desconhecida, conforme informado pela Polícia Civil aonesta segunda-feira (14/11). A Polícia Militar no município aponta um jovem de 22 anos como suspeito do homicídio. Ele ainda não foi encontrado.













Após o homicídio, o suposto autor do ataque saiu do local em direção a uma estrada de terra que dá acesso às cidades de Ubá e Guidoval. Alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão anteriormente, o suspeito já foi denunciado, segundo a PM, por tráfico de drogas.

Em relato à Polícia Militar (PMMG), o pai do adolescente disse que o filho, em decorrência do envolvimento com o tráfico de drogas, estava sendo ameaçado por um indivíduo, que a polícia já identificou, e aponta como principal suspeito do homicídio. Ele também afirmou não ter tido contato com o jovem nesse domingo.

Em nota ao Estado de Minas, a Polícia Civil (PCMG) disse que “requisitou a presença da perícia no local dos fatos para identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação”.





“Até o momento, não houve prisão. A autoria, motivação e dinâmica do crime serão investigadas pela Delegacia de Polícia Civil em Ubá”, diz o comunicado.

Na cena do crime, os policiais civis apreenderam 18 estojos com munições de calibre 9mm e um aparelho celular.

Após diligências periciais no local, o corpo foi liberado, ficando sob responsabilidade da funerária Santa Rita, em Ubá.