Mulher é morta após brigar com namorado em Carmo do Paranaíba

Faca usada no feminicídio (foto: Divulgação/PMMG)

Após briga, um homem de 40 anos matou a ex-namorada na cidade de Carmo do Paranaíba, no fim de semana. O próprio assassino foi ferido e ainda esfaqueou outra pessoa que tentava proteger a vítima, que estava em uma festa com família e amigos. Ela tinha um medida protetiva contra o homem.



A vítima tinha 31 anos e foi surpreendida pelo ex-namorado que entrou sem ser notado na confraternização, que acontecia no bairro Minas Gerais, na cidade do Alto Paranaíba. Ele se aproximou dela e a ameaçou de morte. Contudo, ele foi contido.