Homem agride mulher e filho dela com marretadas na Grande BH

Além do crime de feminicídio, o homem tem um mandado de prisão aberto pelo crime de homicídio, cometido no início deste ano, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press) Uma mulher, de 46 anos, e o filho, de 21, foram agredidos com marretadas na cabeça. O crime ocorreu no Bairro Masterville, em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (13/11). As agressões foram cometidas pelo companheiro da mulher, após ela descobrir que o homem é autor de um crime de feminicídio.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), vizinhos informaram que o suspeito fugiu após as discussões e agressões. Além do crime de feminicídio, o homem tem um mandado de prisão aberto pelo crime de homicídio, cometido no início deste ano, na capital mineira.









Mãe e filho foram encaminhados, em estado grave, à Policlinica Municipal de Sarzedo. Com traumatismo craniano, elas foram transferidas Hospital Regional de Contagem. O rapaz precisou passar por cirurgias e exames.





Segundo a mulher, que estava em observação, se os vizinhos não tivessem chegado até o local do crime, ela e o jovem poderiam ter morrido. A vítima explicou que o homem teria ficado nervoso quando foi questionado sobre o crime de feminicídio e começou a agredi-la. Além disso, há dois meses, ela tentava terminar o relacionamento, quando soube do envolvimento dele em outros crimes.





A PMMG orientou a mulher a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Mulheres. A polícia Civil (PCMG) também esteve no local.