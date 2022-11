Semana terá tempo mais estável com pancadas de chuva no fim do dia (14/11)

O céu amanheceu claro, mas pode evoluir para parcialmente nublado ao longo do dia devido as pancadas de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Esta semana terá o tempo mais estável com pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite, diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet.



A partir desta segunda-feira (14/11), os dias serão de temperaturas mais elevadas, chegando próximo dos 30°C. Às noites, a temperatura cai para próximo de 20°C, com pancadas de chuva isoladas.

Nesta manhã em Belo Horizonte, a mínima registrada na Estação do Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 17,8°C, e a máxima prevista é de 28°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas para o final da tarde.

Para o restante de Minas Gerais, o Inmet afirma que uma frente avança pelo litoral, o que vai provocar nebulosidade em todas as regiões do estado. Apenas nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul que as pancadas de chuva serão mais leves.

Maria da Fé, no Sul de Minas, teve a menor temperatura no estado, chegando a 14,6°C. A máxima prevista, no Triângulo Mineiro e Vale do Jequitinhonha, é de 34°C.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen