Feriado emendado debaixo de chuvas em Belo Horizonte, segundo Inmet

Céu encoberto será constante em BH no feriado emendado de Proclamação da República (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O mineiro e sobretudo o belo-horizontino vão passar o feriado emendado de Proclamação da República (15/11) sob muitas nuvens e chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet).O tempo encoberto já começa neste sábado (12/11), que deverá ter pancadas de chuva fortes, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde, informa a Defesa Civil.Só na Capital, o acumulado de chuvas do mês chega a 108,37 milímetros, índice que equivale a 46% da média de todo o mês, que é de 236 mm.A temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 16 °C e a máxima estimada é de 25 °C. A umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.Veja o acumulado de chuvas na Capital:- Venda Nova, com 157,8 mm (66,9% da média do mês);- Pampulha, 117 (49,6,%);- Norte, 116,6 (49,4%);- Nordeste, 114,8 (48,6%);- Leste, 99,8 (42,3%);- Centro-Sul, 96,8 (41%);- Oeste, 95,8 (40,6%);- Noroeste, 95,4 (40,4%);- e Barreiro, 81,4 (34,5%).