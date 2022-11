Dois acidentes bloqueiam a BR-381 entre BH e SP

Caminhão deixou carga espalhada e se incendiou na BR-381, em Pouso Alegre (foto: Arteris Fernão Dias)

Carreta batida deixou carroceria atravessada e bloqueia a BR-381 na altura de Lavras, no Sul de Minas (foto: Arteris Fernão Dias)

Dois acidentes envolvendo veículos de carga interditaram trechos da rodovia BR-381 (Fernão Dias) no Sul de Minas Gerais, desde o início da manhã de sábado (12/11). Não há ainda registro de feridos.Por volta de 6h30, uma carreta e um veículo de passeio colidiram na altura do KM693,2, em Lavras. Com a batida a carreta e o cavalo mecânico se soltaram bloqueando a via no sentido Belo Horizonte.De acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias, a pista foi liberada por volta de 9h, mas os reflexos são de lentidão por aproximadamente 12 quilômetros.Já na altura do KM 849, em Pouso Alegre, um acidente também com veículo de carga interdita a faixa da direita do sentido Belo Horizonte. Sem controle, a carreta carregada caiu na valeta de drenagem, atingiu a mureta de proteção do acostamento e saiu despejando a carga por um longo trecho, só parando cerca de 200 metros depois, quando começou a pegar fogo.O tráfego flui com lentidão pela faixa esquerda da pista. No momento, há 1 km de fila e equipes da concessionária Arteris Fernão Dias trabalham no local.