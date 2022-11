Tempo nublado e chuvas isoladas previstas para a tarde de domingo em BH

Manhã nublada neste domingo em Belo Horizonte. previsão de pancadas de chuva mais tarde (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte deve ter um domingo (13/11) sob nuvens e com chuvas isoladas na parte da tarde e noite, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A temperatura mínima na Capital mineira foi de 17°C e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 50% e 100% ao longo do dia, segundo o Inmet.Para a tarde estão previstas muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, vento de fraco a moderado com rajadas.Já à noite, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada e vento de fraco a moderado, com rajadas.