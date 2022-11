Ultrapassagem proibida deixa um morto e cinco feridos na BR-365, em MG

Batida aconteceu no km 570 da rodovia na manhã deste domingo (13/11) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas neste domingo (13/11) após uma colisão frontal entre dois veículos na BR-365, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros do município recebeu o chamado no fim da manhã, às 11h48.